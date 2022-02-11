/678850/رسميا-إصابة-عمر-مرموش-لاعب-شتوتجارت-الألماني-بفيروس-كورونا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أصدر شتوتجارت بيانا أعلن فيه إيجابية مسحة عمر مرموش لفيروس كورونا.

يبحث المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تحقيق رابع إنجاز في تاريخه بالوصول لكأس العالم، في ظل تواجد أفضل لاعبي العالم بكرة القدم محمد صلاح، قائد الفريق، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدف.

صعد منتخب مصر لنهائيات بطولة كأس العالم ثلاث مرات، حيث كانت مشاركتها الأولى سنة 1934 بإيطاليا وكانت الدورة الثانية للكأس الذي بدأ 1930 وكانت المرة الثانية في مونديال إيطاليا 1990 ثم المرة الثالثة في مونديال روسيا 2018.

نهائي كأس أمم إفريقيا

ثأر الفراعنة بعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، من السنغال لم يدم طويل، ليحل بعد مباراة النهائي لقائي في الشهر الذي يليه بالتصفيات النهائية لكأس العالم 2022 بقطر.

يذكر أن منتخب مصر خسر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، أمام نظيرة السنغال، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، عن طريق ركلات الترجيح، بعد نهائة اللقاء والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.

قدم الفراعنة بطولة تليق بتاريخ مصر في البطولة، على الرغم من الضغوطات والإصابات التي لاحقتهم، إلا أن الوصول للنهائي ليس بالسهل ولاكن مشرف.

لعب منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، أربع مباريات توجهة للوقت الإضافي وهو أول مرة يصل فيها منتخب في تاريخ البطولة.

كارلوس كيروش يبحث عن تحقيق وعده لمصر

جاء البرتغالي كارلوس كيروش وتوليه قيادة المدير الفني لمنتخب مصر، بعد إقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، حسام البدري في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بسبب تراجع نتائج الفراعنة.

ظهور كارلوس كيروش في بدايته مع المنتخب لم يحكم عليه أحد، ولكن تغير بعض المراكز للاعبين في الفريق، جاء بالهجوم عليه من قبل جمهور المنتخب، ولكن كيروش أثبت غير ذلك.