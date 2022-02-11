/678854/بعد-تعافيها-من-أوميكرون-مديحة-حمدي-تؤكد-قدرتها-على-الخروج-للشارع-تفاصيل

تعافت الفنانة القديرة من فيروس كورونا خلال الفترة الماضية وبالأخص في يوم 1 فبراير، حيث قالت الفنانة في تصريح خاص لموقع دوت الخليج:”الحمدلله والشكر لله أنا كويسة أوي دلوقتي، وكورونا على فكرة خفيفة جدًا، مش عايزين نخوف الناس، وتأثيرها الوحيد جسماني فقط، وتعبي موصلش للرئة بفضل الله يعني”، ولكنها لم تكن قادرة على الخروج من المنزل بعد، لكن اليوم قد أكدت تعافيها وقدرتها على الخروج من المنزل من خلال منشور لها عبر فيسبوك.

دوت الخليج يرصد لكم شكر الفنانة مديحة حمدي لكل من سأل عليها خلال فترة إصابتها بالفيروس وذلك خلال السطور القادمة.

مديحة حمدي ممتنة لجمهورها

شاركت الفنانة القديرة مديحة حمدي منشور خلال صفحتها الرسيمة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، والتي عبرت فيه عن إمتنانها لمن سأل عليها خلال فترة مرضها ومن قام بالدعاء لها، وكان محتوى المنشور:”وبعد الحمد والشكر لله على معافاتى من فيروس اوميكرون وظهور المسحة سلبية وأتقدم بالشكر والعرفان بالجميل لكل من تفضل مشكورا بالسؤال عنى والدعاء لى بظهر الغيب. وأتمنى لهم جميعا الصحة والستر وأن يحفظهم الله من اى ألم”.

نصائح مديحة حمدي لتخطي الإصابة بالفيروس

وقد كشف عن أعت الفنانة عن أعراض الفيروس وقالت: “عرض خفيف ومنتشر في الجو، مش شرط يكون بيجي مباشرة من فرد لفرد، لكن الحاجة الوحيدة اللي اللي بيعملها هو الإرهاق الجسماني بشمكل كبير”.

كما قد استكملت حديثها بشأن الإجراءات الإحترازية لتخطي الإصابة بالفيروس قائلة:”يفضل العزلة والراحة التامة، ومفيش آيس كريم، والغذاء يكون عن طريق الاكل المسلوق”.

مديحة حمدي تكشف أصعب مراحل الإصابة بالفيروس

وقدختمت الفنانة القديرة مديحة حمدي حديثها لتحيا مصر، كاشفة عن أصعب أيامها مع فيروس كورونا المستجد، حيث قالت: “أنا شفيت من الفيروس تمامًا، لكن مقدرش أخرج لسة لأني جسمي مرهق، وأنا عديت اليوم ال15، وكانت أصعب أيام ليه في الفيروس 7,8,9”.

رسالة مديحة حمدي لخالد زكي

ومن جانب آخر قد كتبت مديحة حمدي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موجهة حديثها لخالد زكي، وقالت:”شفاك الله وعافاك أخى وزميلى الخلوق الموهوب وذو السمعة الطيبة والحسنة”.

وقد أضافت الفنانة قائلة: “المحترم خالد زكى أعادك الله لنا أكثر تألقًا وعطاءً كما أن يراك محبيك وجمهورك”.