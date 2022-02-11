/678857/تداول-25-سفينة-حاويات-وبضائع-عامة-بموانئ-بورسعيد

دوت الخليج

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن أخرى، وترسو على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن جدد اليوم.

تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

بينما ميناء غرب بورسعيد، سجل دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة أخرى، وترسو على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 3 سفن جدد اليوم.

وسجل الميناء مغادرة سفينة بضائع عامة وترسو على الأرصفة سفينتان أخريان.

تعيين 3675 شاباً في 5 محافظات

وكان قد أكد التقرير الذي نشرته وزارة القوى العاملة، أن الوزراة شهدت العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة 4 من إلى 10 فبراير الجاري- والتي جاء من بينها وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء يسلمون 120 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بمتحف شرم الشيخ، وتوفير 6703 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" برواتب مجزية في 18 محافظة ، وتعيين 3675 شاباً في 5 محافظات، واسترداد 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية في الأردن والسعودية ،وتحصيل 7.5 مليون ليرة لبنانية لـ 5 عمال مصريين في بيروت.

وتفقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أول متحف للآثار المصرية بشرم الشيخ، واستمع لشرح من فوزي فايد مفتش الآثار ،عن مراحل إنشائه ، حيث يحتوي علي حوالي 5200 قطعة أثرية تؤرخ للفترة الممتدة من بداية العصور التاريخية حتى العصر الحديث، فضلا عن التراث الثقافي لأهل سيناء وقبائلها، الذي يبرز الصورة التاريخية لمصر والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة.

و تناول بالشرح أهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، ومنها القطع النادرة ، وكنوز الملك توت عنخ آمون، فضلا عن معرض الأيقونات الأثرية لرحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلي مراحل من حياة السيدة العذراء مريم والبشارة والتجسد.

وأشاد سعفان، بمحتويات متحف شرم الشيخ، كونه يحكي جزء من التاريخ المصري، فضلا عن العمالة غير المنتظمة التي قامت بإنشائه.

وسلم وزير القوي العاملة والمحافظ، 120 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المتحف والمسجلة بمديرية القوي العاملة بشرم الشيخ، تغطي حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" ، بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لمحافظة جنوب سيناء، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور التي قامت بإنشاء المتحف، والمهندسة ميريام سعيد إدوارد المشرف العام على المتحف، والمهندس حاتم خلف مدير المشروعات بشركة مدكور.