مجمع الإسماعيلية الطبى يجرى جراحة لترقيع غضروفى بمفصل الركبة لشاب

جدة - نرمين السيد - أجرى مجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، جراحة ناجحة لترقيع ذاتى عظمى غضروفى بمفصل الركبة لشاب يعانى من قرح متعددة فى مفصل الركبة.





وتعد هذه الجراحة هى الأولى من نوعها بإقليم القناة، ويتم إجراءها فى الحالات التى حدث بها إصابة لجزء محدود من سطح مفصل الركبة مثل قرح الغضاريف حيث يتم نقل أجزاء غضروفية وعظمية من أماكن معينة من الركبة "لا يكون عليها تحميل" إلى المكان المصاب لعلاجه. وأجريت الجراحة للمريض بنجاح على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمجمع الطبى بالإسماعيلية.

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