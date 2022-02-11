وزيرة خارجية ألمانيا تصل القاهرة لإجراء مباحثات في أول زيارة رسمية لها

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى القاهرة ومن المقرر أن تجرى محادثات سياسية فى القاهرة غدا 12 فبراير.

وتعد هذه الزيارة هى أول زيارة رسمية لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى مصر منذ تولى الوزيرة مهامها فى ديسمبر 2021.

وتأتى الوزيرة إلى مصر ، فى أول رحلة لها خارج أوروبا والولايات المتحدة، وهذا يؤكد دور مصر المهم .

وتبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ـ اليوم الجمعة ـ أول زيارة لها إلى مصر منذ توليها منصبها فى نوفمبر الماضى، خلفا لميركل، حيث تلتقى خلال زيارتها بنظيرها سامح شكرى وعدد من المسئولين، لبحث القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

تأتى الزيارة ضمن زيارة للشرق الأوسط تشمل الأردن، سوف تستعرض آنالينا مع المسئولين فى مصر، مجالات محتملة للتعاون فيما يتعلق بالمؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، والذى من المقرر أن تستضيفه مصر نوفمبر المقبل.

وتعد هذه الزيارة الأولى التى تؤديها آنالينا لمصر وهى أول و أصغر امرأة تتولى حقيبة الخارجية فى تاريخ ألمانيا.

وقد سبق وأكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنّالينا بيربوك ـ فى تصريح نشرته الخارجية الألمانية الأربعاء الماضى فى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ـ أن مصر تعد شريكًا مهمًا ليس فقط فيما يتعلق بنزاع الشرق الأوسط ولكن أيضًا بالنسبة للعديد من التحديات الإقليمية مثل الصراع فى ليبيا، مشيرة إلى أن ألمانيا تحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وترغب فى البناء على هذا من أجل المستقبل ودعم مصر فى مساعيها لتعزيز مشاركة المجتمع المدنى فى العمليات السياسية والاجتماعية.