/678861/بعد-انفصالها-تعرف-على-عدد-زيجات-منة-ابنة-حسين-فهمي-وميرفت-أمين

أثارت منة نجلة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا بعدما أعلنت انفصالها للمرة الثالثة من زوجها المحامي الثالث طارق جميل سعيد.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج زيجات منة حسين فهمي من البداية وحتى النهاية.

زيجات ابنة حسين فهمي وميرفت أمين

زواجها من شريف رمزي

تزوجت منة حسين فهمي للمرة الأولى من الفنان شريف رمزي، في عام 2008، وانفصلا بهدوء تام في عام 2011.

ومن ثم تزوج شريف رمزي من الفنانة ريهام أيمن، ويحتفل الثنائي هذا العام بعيد زواجهما السابع.

زواجها من أحمد فهمي

بعد انفصالها من شريف رمزي، تزوجت منة من الفنان أحمد فهمي عام 2015.

وقع الزواج في شهر أغسطس في سرية تامة، وعقد قرانهما في فيلا حسين فهمي وبحضور ميرفت أمين وكريم فهمي وزوجة الفنان حسين فهمي، ثم انفصلا بعد زواج دام لثلاث سنوات.

وحاليًا الفنان أحمد فهمي متزوج من النجمة الشابة هنا الزاهد، ويعيشان حياة زوجية مستقرة رغم فارق السن الكبير بينهما.

زواجها من المحامي طارق جميل سعيد

بعد انفصالها عن أحمد فهمي، تزوجت منة للمرة الثالثة من المحامي المعروف طارق جميل سعيد.

واحتفلت منة حسين بعقد قرانها على المحامي طارق جميل في حفل بسيط، حضره عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ونشر سعيد صورة له مع زوجته منة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "لا أحد يهرب من مصيره، ما يعني أن المرء دائمًا سيجد طريقه، حب حياتي منذ 20 عامًا، أصبحنا سويًا بعد كل هذه السنوات، ربنا أرسلها لي مكافأة، وأنا محظوظ بذلك".

واليوم أعلنت منة انفصالها منه بعدما سألها أحد متابعيها قائلًا: «أنت منفصلة ولا متزوجة»، لترد منة عليها مؤكدة: «مطلقة الحمدلله»، مؤكدة استحالة رجوعها له قائلة: " مفيش أي أمل على الإطلاق، لكن أتمناله كل خير".

مقارنة بين زيجات منة حسين فهمي ووالدتها ميرفت أمين

وبالمقارنة بين عدد زيجات منة حسين فهمي ووالدتها الفنانة القديرة ميرفت أمين، نجد أن الأخيرة تفوقت عليها، حيث بلغ عدد زيجات والدتها 5 زيجات بينما هي 3 فقط.

زيجات ميرفت أمين

فكانت أولى زيجات ميرفت أمين من المطرب السوري موفق بهجت، ثم تزوجت من عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد، ومن بعده بالفنان حسين فهمي واستمر هذا الزواج فترة طويلة، وأسفرت الزيجة عن إنجابها منة.

ولم تتوقف عند تلك الزيجة فحسب، فتزوجت من المنتج حسين القلا وأخيرًا رجل الأعمال مصطفى البليدي.