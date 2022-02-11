«عايزة أبويا».. رانيا محمود ياسين تسترجع ذكرياتها مع والدها الراحل بالدموع

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دوت الخليج يرصد الرسالة المؤثرة التي وجهتها رانيا محمود ياسين لوالدها الراحل وذلك خلال السطور القادمة.

رانيا محمود ياسين: عايزة أبويا

شاركت رانيا محمود ياسين عبر إنستجرام صورة لوالدها العملاق الراحل محمود ياسين، وعلقت عليها برسالة مؤثرة وهي:” عايزه ابويا.. اللهم ارحمه رحمه واسعه واسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة ويمن كتابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصيراط ميزانه وأسكنه الفردوس الأعلى مع الأبرار والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقا”.

زوجة محمود ياسين تبعث له رسالة مع أحمد يحيى

أعربت الفنانة القديرة شهيرة، ، وهي زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، عن صدمتها من نبأ وفاة المخرج الكبير أحمد يحيى، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الاثنين الموافق 9 فبراير عن عمر يناهز 78 عامًا.

وكتبت شهيرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة:”وفاة المخرج الكبير أحمد يحيى صدمة كبيرة لينا كلنا، كم كان جميلًا حنونًا، رقيقا صاحب واجب وصاحب قلب طيب، يأتي فضلًا عن أنه مخرج كبير له بصماته، التي لا تنسي في السينما المصرية، وكان ذو حس فني عالي، كل لقطاته تتدفق منها الإحساس والوعي بما يقدمه”. وتابعت شهيرة كلامها عن المخرج الراحل، قائلة:”رحمة الله عليك يا صديقي الغالي، اذهب في سلام وأمان، يرزقك ربي بالعفو والمغفرة وجنات النعيم، سلم على حبيبك محمود، تعازي لزوجته وكل أسرته الكريمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وفاة المخرج أحمد يحيى

من الجدير بالذكر أنه قد جاء نبأ وفاة المخرج أحمد يحيى، عبر صفحة شقيقه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكتب: “انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الدعاء له بالمغفرة والرحمة..الدفن بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي اليوم”.

وكان قد تعرض أحمد يحيى لوعكة صحية تم على أثرها نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية حيث أصيب وقتها بضيق شديد فى التنفس أدى إلى اختناق وحالة إغماء.