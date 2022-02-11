/678863/اشتباكات-بالأيدي-بين-مرتضى-منصور-وأنصار-أحمد-سليمان

حدثت اشتباكات قوية بين مرتضى منصور، وبعض مناصري أحمدي سليمان، عقب غلق باب التصويت الانتخابي.

وجاءت الاشتباكات بعدما تم غلق باب التصويت، وطالبهم مرتضى منصور بالخروج من الخيمة، ولكنهم رفضوا وهتفوا هتافات معادية ضده.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ليقوم الأخير برد فعل غاضب ضدهم ويشتبك معهم بجوار البعض من أنصاره قبل، أن يتم غلق باب ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ويتم تهدئه الموقف الذي حدث بينهم.

رسمياً غلق باب التصويت في انتخابات الزمالك

أغلق باب التصويت بشكل رسمي في انتخابات الزمالك، المقامة بمقر النادي في ميت عقبة.

ولم يتم مد التصويت كما اُشيع من البعض، وخرج رئيس اللجنة مؤكداً أنه لن يتم مد الصويت، ولا صحة لتك الأخبار المتداوله.

وقال مرتضى منصور: "خلاص مافيش عضو هيدخل من باب المقرات الإنتخابية بعدما أغلق باب التصويت، اللي نجح نجح واللي سقط سقط خلاص".

وتتم عملية التصويت بنادي الزمالك، داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وشهدت الانتخابات توافد عدد كبير من اعضاء الجمعية العمومية.

أحمد سليمان

وكتب أحمد سليمان عبر الصفحة الرسمية: "المؤشرات الأولية تؤكد تصدر قائمة اللواء أحمد سليمان"، في إشاره منه بأنه يتقدم على مرتضى منصور وعمر هريد على منصاب الرئاسة، فيما تتقدم قائمته بالكامل على باقي الاعضاء المرشحين.

وأضاف: " التغيير قـــادم مشاركة وحضور تاريخي مكثف لأعضاء نادي الزمالك".

وأكمل: " إقبال تاريخي وحضور مكثف وكل المؤشرات إيجابية وواضحة لمصلحة قائمة اللواء أحمد سليمان بفضل الله التغيير القــادم".

مرتضى منصور لـ أحمد سليمان: «بطل اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك»

شن مرتضى منصور المرشح على منصب الرئيس بنادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على أحمد سليمان المرشح أمامه.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.

وأكمل: "عايز الاعضاء تنتخب واحد طالع بكفالة ٣٥ مليون جنية، خلي عندكوا دم وسيبوا الاعضاء تنتخب اللي شايفينوا صح".

وزاد: " أنتو هتخلوها خرابه، النادي على ايديكو هيخرب تغير ايه اللي بتتكلموا عليه، هو في زمالك أحسن من اللي معمول دلوقتي".

وأردف: "أنا لساني طويل على الحرامي والحشاش، اللي مش هيحترم نفسه هو عارف هيحثله ايه، وبعد الانتخابات الحساب عسير مع الكل، ولن أترك حقي".