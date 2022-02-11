نائب محافظ المنيا يضبط مخزن أدوية غير مرخص خلال حملة رقابية «صور»

جدة - نرمين السيد - شدد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والصيدليات، ومحلات المستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية، وضبط أى مخالفات أو ممارسات احتكارية.





من جانبه قاد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، حملة لمتابعة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، رافقه فيها، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخزن للأدوية مخالف وغير مرخص، حيث تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط أدوية محظور تداولها منها مجهولة المصدر ومنها معادة التعبئة وفوارغ عبوات ومطبوعات للتعبئة والتغليف.

وتكمن المخالفة فى إدارة نشاط بدون ترخيص وتداول أدوية محظور تداولها وخارج نشاط الشركة وإدارة مخزن بدون ترخيص وتغيير طبيعة إستخدام الوحدات من سكنى إلى إدارى او تجارى بدون تصالح.

من جانبه شاركت هيئة الدواء المصرية فى تحرير محاضر المخالفات بالإشتراك مع مباحث التموين للعرض على النيابة العامة.

وتناشد المحافظة جميع مديرى الأنشطة التجارية والخدمية والإدارية لتقنين الأوضاع.