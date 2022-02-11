مجمع الإسماعيلية الطبى ينجح فى إنقاذ مريضة تعانى من نزيف رحمى

جدة - نرمين السيد - أنقذ مجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، حياة مريضة تعانى من نزيف رحمى مع جلطة بالشريان الأيسر الفخذى بعد رفض استقبال حالتها بأكثر من 10 مستشفيات لخطورة الحالة.





واستقبل المجمع، المريضة وهى تعانى من أنيميا حادة بالدم، نتيجة تأثرها بأخذ علاج دون الرجوع إلى الطبيب لمدة خمس سنوات تسبب فى حدوث الجلطة. وعلى الفور، تم عمل الإجراءات والتدخلات العلاجية اللازمة من قِبل الفريق الطبى المعالج لمنع انتقال الجلطة إلى الشريان الرئوى للمريضة والذى يسبب الوفاة المفاجئة، ثم استكمال خطة العلاج بعمل استئصال كلى للرحم، إلى أن استقرت الحالة الصحية للمريضة وإتمام العمليات بنجاح. أجريت العمليات اللازمة لإنقاذ المريضة على يد فريق من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمجمع.

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