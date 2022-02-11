/678864/آخرها-مع-عامل-نظافة-مواقف-إنسانية-لـ-سعد-الصغير

يعد الفنان سعد الصغير، من الفنانين أصحاب البصمة الإنسانية، كما يعتبره البعض قريب لهم بشكل كبير لأنه لا يتصنع ويعترف بأخطائه، ويحبه جميع الفئات العمرية من الكبير للصغير نظرًا لبساطته وإتسامه بالعفوية من الدرجة الأولى.

دوت الخليج يرصد لكم مواقف إنسانية للفنان سعد الصغير وذلك خلال السطور القادمة.

سعد الصغير والطفلين

ظهر الفنان سعد الصغير خلال بث مباشر له، وأثار هذا البث الجدل في كل السوشيال ميديا من إنستجرام وفيسبوك وتويتر، وتدوال رواد التواصل الإجتماعي هذا البث، وذلك بعد إعلانه في هذا البث عن تبني طفلين وجدهم صدفة على أحد أرصفة محافظة الإسكندرية في حالة مزرية للغاية، وجاء ذلك عبر بث من تطبيق فيسبوك، وقد علق الفنان سعد الصغير علي المنشورات والتعليقات التي جاءت له من قبل الجمهور، بعد مساعدته لطفلين مشردين في الشارع تحدث إليهما ليتعرف على سبب نومهما فى الشارع، وقد تبين أن الطفلين مشردين بسبب انفصال والدهما ووالدتهما وكلا منهما تزوج.

وكان الفنان سعد الصغير حريص على مساعدتهما وأوجد مأوي لهما لحمايتهما من التشرد، وثد نشر سعد الصغير منشورًا لأحد متابعي وتعليقه علي موقف سعد الصغير، وكتب سعد الصغير عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، معلقًا: “رسايل حضرتكم بشوفها والكومنتات بشوفها، أعظم حاجة في الدنيا تساعد حد مش قادر كان الواحد ممكن في يوم من الأيام يكون مكان الناس دي”.

وأكمل سعد الصغير كلامه قائلًا: “بجد الكلام من كل قلبي وربنا يعلم ما في القلب حابب بس اشكر كل الناس اخواتي وأصحابي اللي دايمًا بيشجعوني على فعل الخير على طول وده اللي الناس هتفتكرني بيه مش أكتر مفيش حاجة هتدوم كله هيمشي فا بس قولت أصبح عليكم”.

سعد الصغير والسيدة المسنة

وقد ناشد الفنان سعد الصغير من قبل وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بالتدخل بسرعة لإنقاذ سيدة مسنة تدعى “سرية عبد الله أحمد جمعة المتولي”، وهي من مركز الواسطى في محافظة بني سويف، بعد أن قضت ما يقرب من 20 عام في شوارع القاهرة ومعها أحفادها.

وقد طالب سعد الصغير بضرورة التدخل الفوري والسريع لوزارة التضامن الإجتماعي للتعامل مع هذه الحالة وبحثها ونقلها للدار لتلقي الرعاية الصحية هي وأحفادها أيضًا.

سعد الصغير والراحلة غزل

كما قد قام سعد الصغير بلفته إنسانية خلال جنازة الراحلة غزل، حيث قام بتخصيص ثلاث سيارات من سياراته من نوع “الميكروباص”، وذلك لنقل أسرة الراقصة الراحلة إلى الإسكندرية مقر رأسها ليتم دفنها هناك.

وقد كشف الفنان سعد الصغير سابقًا عن صداقته الشديدة بعمرو زوج غزل، ومع صاحب معرض السيارات، كما كشف سعد عن حالة غزل الصحية والعملية الجراحية التي خضعت لها، وكانت السبب الرئيسي في وفاتها وهي عملية “كحت الرحم”، وجضعت لها الراحلة غزل للتخلص من بقايا جنينها الميت والذي فقدته قبل وفاتها بشهور معدودة.

سعد الصغير وعامل النظافة

واللفتة الإنسانية اللآخيرة للفنان سعد الصغير كانت أمس مع عامل نظافة، وانتشر هذا الفيديو بشكل كبير خلال السوشيال ميديا كلها، وتداوله رواد التواصل الإجتماعي بكثرة، وظهر فيه الفنان سعد الصغير يرقص مع إحدى عمال النظافة خلال إحياء حفله له.

وسماه رواد التواصل الإجتماعي بعد هذه اللافتة الإنسانية الأخيرة بـ”المتواضع”، وانهالت عليه العديد من التعليقات التي توصفه بالتواضع والإنسانية.