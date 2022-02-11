/678865/مستعد-أعتزل-دلوقتي-ومش-معترف-بالنقابة-أبرز-تصريحات-حمو-بيكا-ببرنامج-كلام-الناس

فجر مطرب المهرجانات حمو بيكا عدد من التصريحات المثيرة للجدل خلال حلوله ضيفًا على برنامج «كلام الناس» المذاع عبر فضائية «Mbc مصر» من تقديم الإعلامية ياسمين عز.

ويرصد دوت الخليج في هذا التقرير أبرز تصريحات حمو بيكا القوية.

حمو بيكا ببرنامج «كلام الناس»

• أنا عايز أدخل النقابة بجمهوري مش بصوتي

• أنا ماضي على مادة في الدستور بتقول حرية الرأي والتعبير والنشر فملكش أنك تمنعني

• صنفني راب صنفني أي حاجة بس متقوليش أخرج من مصر أنا مصري

• امتحانات النقابة مبتمشيش بما يرضي الله

• كل واحد عنده سلطة بيتحكم في البشر ميعرفوش أن فيه ربنا

• ناس مزورة ورقها وواخدين الكارنيه

• لو النقابة مش معترفة بيا فنيًا أنا مش معترف بيهم

• أنا مستعد اعتزل دلوقتي ومش عايز أدخل امتحانات النقابة تاني

• حرام عليكوا أنا هموت كفاية ظلم هطلع اصرخ في الشارع

• أنا خلاص خدت إجراءاتي القانونية

• رفعت قضية على النقابة كلها ومش قضية صغيرة

• ولو مكسبتهاش على الأقل أكون وصلت صوتي

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر

وسبق وأن هاجم مؤدي المهرجان الشعبية حمو بيكا الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك بسبب إصدار الأخير قرار بإيقاف حمو عن الغناء.

وفتح بيكا النار عليه خلال لايڤ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "لو هما مستكترين علينا النعمة فربنا اللي بيدهالنا، ومحدش بيدينا حاجة من جيبه أو بيصرف علينا، وربنا اللي بيحاسب العباد، وهو عياله بيسمعونا، وبيسمعنا الدكاترة والمهندسين وظباط كله بيسمعنا".

حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحه: «هروح النقابة بملابس داخلية»

هذا وقد كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا عن حقيقة تصريحه بذهابه لنقابة المهن الموسيقية بملابس داخلية، تعبيرًا عن غضبه من موقف النقابة من الفنانة منى زكي، بعد أزمة فيلمها «أصحاب ولا أعز».

وكتب حمو بيكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "للمرة المليون .. بوست مفبرك بأسمي وجرايد تنشر، بدون التأكد من صحة الكلام المنتشر".

وأضاف: «بخصوص البوست المنتشر عن لساني (اني قولت هروح النقابة يوم الخميس بملابس داخلية ) ، الكلام ده مصدرش مني نهائي ولا صدر في بوست او استوري او لايف علي صفحاتي الرسميه .. كفايه كذب وتضليل وتشويه لاسمي .. مش كل حاجة تنتشر تلزقو اسم حمو بيكا فيها».