الجمهور يتوافد لحضور مسرحية «كنز الدنيا».. معظمهم من الأطفال

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يستعد الجمهور الآن لحضور مسرحية كنز الدنيا للفنان أشرف عبد الباقي والأطفال ذوي الهمم الخاصة، وجاء من أبرز الحضور الأطفال الصغيرة، ومن المتوقع أن تخظى هذه المسرحية بإعجاب كبير للجمهور.

دوت الخليج يرصد لكم إٍستعداد الجمهور لحضور مسرحية كنز الدنيا للفنان أشرف عبد الباقي والأطفال ذوي الهمم الخاصة.

الأطفال الصغيرة أبرز الحاضرين

مع حالة الإستعداد من قبل الجمهور لحضور مسرحية كنز الدنيا، وتعتبر أول تعاون مشترك بين الفنان أشرف عبد الباقي وأطفال من ذوي الهمم الخاصة، وجاء في مقدمة الحاضرين الأطفال الصغيرة.

والتي توقع لها العديد من نجوم الفن تحقيق نجاح باهر قبل عرضها، لأنها فريدة من نوعها ويمثل فيها أطفال من ذوي الهمم الخاصة.

الوزراء يحضرون مسرحية كنز الدنيا

حضر عدد كبير من الوزراء أمس في العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا بحضور كل من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير الإتصالات الدكتور عمرو طلعت، ووزيرة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، واستمتعوا في بدايته بعزف فرقة المكفوفات النور والأمل لمقطوعة موسيقية نالت إعجابهم بشكل كبير، وكانت وسط الأجواء المريحة للنفس.

العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا

ويصعد على المسرح مجموعة من الوجوه الشابة الموهوبين من بينهم شباب ذوي الهمم الخاصة الذين شاركوا في إحتفالية “قادرون بإختلاف”، والتي أُقيمت في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بحضور بعض من نواب مجلس الشعب، وكل من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي ورئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، ووقيادات الشركة المتحدة المتخصصة للخدمات الإعلامية.

صحافيين وإعلامين في مسرحية كنز الدنيا

وقد حضر عدد كبير من الصحفيين من بينهم: أحمد الطاهري رئيس تحرير روزاليوسف، وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، بالإضافة لمحمد الباز الكاتب الصحفى، وأيضًا جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، وجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد، عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية.

وحضر أيضًا العديد من الإعلاميين من ضمنهم: عمرو خليل، إيمان عز الدين، عمرو عبد الحميد، آية عبد الرحمن ونشأت الديهي، كما حضر أيضًا رئيس تحرير إكسترا نيوز خالد مرسى.