/678872/طارق-الخولي-الدولة-حققت-نمو-اقتصادي-قبل-25-يناير-ولكن-عابت-العدالة-الاجتماعية

قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ثورة 25 يناير بدأت أولا كثورة من أجل تحقيق أهدافها، ولكن دخلت بها جماعات الاخوان من أجل استغلالها لمصالحها الشخصية دون مراعاة مصالح البلد.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه بصالون تنسيقية شباب الأحزاب تديره النائبة نشوى الشريف نائبة التنسيقية، بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه لا أحد ينكر ما قامت الثورة بسببه مضيفا:"مسببات الثورة متعددة كانسداد الافق السياسي وعدم وجود كوادر، وعدم اعطاء الشباب فرصة للمشاركة، لأن متوسط القائمين على الدولة قبل يناير 2011 كان ما بعد 70 عام وهو ما احدث فوراق وهوة كبيرة بين جيلين مختلفين.

مشاركة الشباب

وتابع عضو خارجية النواب النائب طارق الخولي:" لم نكن نتخيل ان يكون هناك شباب يشارك في الحياة السياسية مثلما نرى الأن في الدولة واعتماد القادة السياسية عليهم في اماكن هامة ".

النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية

واكمل النائب طارق الخولي حديثه موضحا ان الدولة المصرية حققت نمو اقتصادي قبل 25 يناير ولكن تزامن هذا النمو مع غياب العدالة الاجتماعية الامر الذي ادى إلى عدم شعور المواطن بهذا النمو الاقتصادي .

واوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النائب طارق الخولي أن الدولة تفادت هذا الامر موضحا ان النمو الاقتصادي الأن يأتي بالتزامن مع وجود العدالة الاجتماعية حيث وجود مبادرة حياة كريمة للاهتمام بالمواطن المصري الاكثر احتياجا.

واختتم نائب التنسيقية، انه ليس من المهم أن يكون هناك نمو اقتصادي بدون عدالة اجتماعية لأنه لن يون مؤثر ".