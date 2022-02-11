عاجل- هانى الناظر: توقعات بانحسار كورونا عالميا ومحليا مع بداية يوليو

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن المؤشرات والدلائل تعطى أملا محتملا بأنه خلال الأسابيع المقبلة ستبدأ أعداد الإصابات بكورونا فى الانخفاض، متوقعا أن يشهد النصف الثانى من هذا العام مع بداية شهر يوليو انحسار للوباء عالميا ومحليا.





وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "تفائلوا خيرًا بإذن الله، فالمؤشرات والدلائل العلمية والميدانية عالميا ومحليا تعطى أملاً محتملاً فى أنه خلال الأسابيع والشهور المقبلة، تبدأ أعداد الإصابات فى الانخفاض التدريجى بعد الانتشار الكبير الذى حدث الفترة الماضية وهناك أمالا للعلماء مع زيادة أعداد المتلقين للقاحات بأعداد كبيرة، بالإضافة للمناعة التى اكتسبها المصابين، أن يشهد النصف الثانى من هذا العام مع بداية شهر يوليو انحسار للوباء عالميا ومحليا بمشيئة الله". وتابع: "من أجل الوصول لهذا الهدف على الجميع الحرص على تلقى اللقاحات والاستمرار فى الإجراءات الاحترازية، خصوصًا الكمامة فى وسط التجمعات والحرص على التباعد والتهوية الجيدة والتطهير الأمن والتغذية الجيدة والإكثار من شرب المياه وممارسة المشى ثلاث مرات أسبوعيا والنوم المسائى المنتظم، الآمال كبيرة والقادم أفضل بإذن الله".

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