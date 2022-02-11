وزير الأوقاف يهدى رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط نسختين من سلسلة رؤية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جينارو ميجلور رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.





من جانبه أشاد جينارو ميجلور رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط بموضوع المؤتمر. وأهدى وزير الأوقاف، جينارو ميجلور رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، نسختين من سلسلة "رؤية" باللغة الإنجليزية، التى تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف، وهو ما حاز ثناء وإعجابه وإشادته بهذه الإصدارات المتميزة. جدير بالذكر أن المؤتمر الدولى الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يناقش "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى" فى عشر جلسات عامة لنخبة من علماء الأمة على مدار يومين، ويعقد بالقاهرة فى الفترة من 12-13 فبراير 2022م.

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