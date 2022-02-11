سفير مصر يبحث مع وزير الداخلية الكويتى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، اليوم الجمعة، مع وزير الداخلية الكويتى الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأمنى وسبل تعزيزها، لا سيما فى مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريبات المشتركة.





وأعرب السفير أسامة شلتوت - عقب لقائه، وزير الداخلية الكويتى - عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على حسن الاستقبال وما تحظى به الجالية المصرية من رعاية واهتمام فى دولة الكويت الشقيقة. من جانبه، أكد وزير الداخلية الكويتى - خلال اللقاء - على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

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