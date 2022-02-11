حسن شاكوش باكيًا: «أمي مريضة سرطان وكل الخير اللي أنا فيه بسببها»

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لم يستطع مطرب المهرجانات حسن شاكوش أن يتمالك دموعه بعدما تحدث عن والدته وفضلها عليها، مشيرًا إلى أنها حزينة بسبب أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.

دوت الخليج يرصد لحظة بكاء مطرب المهرجانات حسن شاكوش بسبب والدته.

حسن شاكوش يكشف عن إصابة والدته بالسرطان

وقال شاكوش باكيًا خلال حلوله ضيفًا على برنامج «كلام الناس» المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»: "كانت فرحانة بيا أوي في فترة صعودي، بتدعيلي بعد أزمتي مع النقابة وبتقولي إن شاء الله ربنا يفك كربك قريب عشان أنت مبتظلمش حد وكويس مع الناس كلها ومبتسبش حد لو في ضيقة".

وتابع: "هي زعلانة عليا وأنا زعلان عشانها هي.. عشان أي حاجة بتحصل هي بتتضايق وهي أصلًا مريضة وأنا مبحبش اطلع أتكلم في الكلام دا عشان الناس متقولش أني بكسب عطف"

وأضاف: "أنا والدتي عندها الكانسر وهي كل حاجة في حياتي".

حسن شاكوش يوجه رسالة مؤثرة لوالدته

ووجه حسن شاكوش رسالة لوالدته قائلًا: "ربنا يخليكي ليا وكل الخير اللي أنا فيه دا بسبب دعائك.. أنتي السبب فيه.. وبقولها إن شاء الله ياما هرجع"

واختتم حديثه عن علاقة والدته بأشقائه: "أخواتي كلهم معاها بس أنا عشان الصغير خالص فمتعلقة بيا".

حسن شاكوش يحيي حفل غنائي بأمريكا

على الصعيد الآخر يحيي مطربي المهرجانات الشعبية، الفنان حسن شاكوش وزميله الفنان عمر كمال حفل غنائي جديد، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك منذ يوم 10فبراير و حتى 4 مارس المقبل.

وشوق حسن شاكوش جمهوره للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، حيث نشر البوستر الرسمي للحفلة، وعلق عليه قائلًا: «انتظرونا في أمريكا أن شاءالله».

من جانبه، خرج مطرب المهرجان الشعبية، الفنان عمر كمال، عن صمته للرد على الرسائل المعادية له بسبب استعراضاته الجريئة في حفلاته بالسعودية.

وكتب عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «أنا طلعت لقيت جوايا حب لحاجة أسمها غنا .. سعيت ف السكة ديه وربنا سبب الأسباب والدنيا مشيت معايا و رزقنى من وسع بعد ضيقة و تعب .. ممكن أكون صح و بعمل خير وممكن أكون غلط وهخش النار .. ده موضوع هنعرفه ف الاخرة لما نقف قدام ربنا».