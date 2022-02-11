/678876/أحمد-بلال-ما-نراه-الأن-بشأن-الممارسة-السياسية-تؤكد-الفجوة-بين-النظام-الحالي-والسابق
قال النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، أن ما شهدته الدولة المصرية في الآونة الأخيرة من نظام مبارك، يركد أنت هذا النظام كان يجب أن يرحل ويتم تغييره .
دوت الخليج
جاء ذلك خلال لقاءه بصالون تنسيقية شباب الأحزاب تديره النائبة نشوى الشريف نائبة التنسيقية، بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، أن ما نشهده الأن يؤكد الفجوة والهوة الكبيرة بين هذا النظام الحالي والسابق حيث اختلاف الممارسات السياسية وإتاحة الحرية للشباب وتواجدهم في كافة الأمور والمناصب .
احمد بلال: الدولة المصرية اصبحت تفكر بعقول الشباب
واكمل النائب احمد بلال ان الدولة المصرية في عهد القيادة السياسية الحالية اصبحت تفكر بعقول الشباب على عكس النظام السابق الذي لم يعيرهم أي اهتمام.
أحمد بلال: ما نراه الأن بشأن الممارسة السياسية تؤكد الفجوة بين النظام الحالي والسابق
وتابع أحمد بلال:" 25 يناير بدأت فعليا في 2006 بعد اول اضراب من عمال غزل المحلة، ثم تغافلت الدولة عيها، ثم توالت الإضرابات العمالية في مصر، ومن ثم الاضراب الكبير الذي قامت به حركة ابريل.
واختتم النائب أحمد بلال أن الدولة المصرية ادركت الأسباب التي أدت إلى خروج الشباب في ثورة يناير وعملت على حلها ومعالجتها بخطوات سباقة وليس التعامل معها بمسكنات
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