صحة شمال سيناء : استراتيجية 2022 تهدف إلى الوقاية قبل العلاج

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حاسم حمدى، مدير عام التثقيف والإعلام الصحى فى مديرية الصحة بشمال سيناء، أن استراتيجية عمل القطاع الصحى خلال العام الجديد تهدف إلى الوقاية قبل العلاج من الأمراض، من خلال توعية وتحذير المواطنين من الأمراض المعدية والخطيرة كفيروس كورونا والمتحور الجديد منه "أوميكرون" وغيره من الأمراض المعدية.





يأتى ذلك بتوجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وتحت إشراف مباشر من الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى. ومن جانبه، أوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة بالمحافظة، فى بيان اليوم الجمعة، أنه يتم توصيل المعلومات والإرشادات الصحية باستراتيجية عمل جديدة عبر إدارة التثقيف والإعلام الصحى من خلال تخصيص مجموعة من البرامج التثقيفية حول مختلف الأمراض ومدى خطورتها وكيفية الوقاية منها وعلاجها. وأشار إلى أن الخدمة الصحية تستوجب ضرورة وجود اتصال مباشر قوى وفعال بين مقدم الخدمة والمستفيد منها حتى يتم تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الخدمات عن طريق الإعلام الصحى، وخصوصا ما يتعلق بالمبادرات الرئاسية.

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