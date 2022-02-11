/678879/أحمد-سليمان-وقائمته-يتابعون-عمليات-الفرز-بنادي-الزمالك-صور

بدأت عمليات الفرز في نادي الزمالك منذ قليل، ويتابع بعض المرشحين عمليات الفرز من داخل اللجان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع أحمد سليمان وقائمته عمليات الفرز من داخل الخيمة، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ويتجولون على على جميع المقرات.

وحتى الأن تشير عمليات الفرز الأولية إلى تعادل في النتيجة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور، لا يوجد أحد متفوق على الأخر حتى هذه اللحظة.

وصافح أحمد مرتضى اعضاء قائمة أحمد سليمان في حديث ودي بينهم، يد على الود والمحبة بينهم، بالرغم من تنافسهم.

مرتضى منصور لـ أحمد سليمان: «بطل اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك»

شن مرتضى منصور المرشح على منصب الرئيس بنادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على أحمد سليمان المرشح أمامه.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.

وأكمل: "عايز الاعضاء تنتخب واحد طالع بكفالة ٣٥ مليون جنية، خلي عندكوا دم وسيبوا الاعضاء تنتخب اللي شايفينوا صح".

وزاد: " أنتو هتخلوها خرابه، النادي على ايديكو هيخرب تغير ايه اللي بتتكلموا عليه، هو في زمالك أحسن من اللي معمول دلوقتي".

وأردف: "أنا لساني طويل على الحرامي والحشاش، اللي مش هيحترم نفسه هو عارف هيحثله ايه، وبعد الانتخابات الحساب عسير مع الكل، ولن أترك حقي".

أحمد سليمان

وكتب أحمد سليمان عبر الصفحة الرسمية: "المؤشرات الأولية تؤكد تصدر قائمة اللواء أحمد سليمان"، في إشاره منه بأنه يتقدم على مرتضى منصور وعمر هريد على منصاب الرئاسة، فيما تتقدم قائمته بالكامل على باقي الاعضاء المرشحين.

وأضاف: " التغيير قـــادم مشاركة وحضور تاريخي مكثف لأعضاء نادي الزمالك".

وأكمل: " إقبال تاريخي وحضور مكثف وكل المؤشرات إيجابية وواضحة لمصلحة قائمة اللواء أحمد سليمان بفضل الله التغيير القــادم".

قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة. خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.‎