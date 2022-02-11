/678880/أمين-محلية-النواب-الدولة-فتحت-باب-المشاركة-السياسية-أمام-الشباب-وغيرت-نظرتهم-تجاههم

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية بعد ثورة يناير كانت على شفا الوقوع في حفرة الانهيار.

دوت الخليج

وتابع درويش أنه تم العمل على فكرة التطوير الاقتصادي والسياسي بعد الثورة، منوها ان الفكر السياسي تغير بشكل كبير حيث تم العمل على الاعتماد على الشباب وفتح باب المشاركة السياسية لهم الامر الذي أدى إلى تغيير نظرتهم التي كانت سائدة على مفهوم السياسة.

أمين محلية النواب: الدولة فتحت باب المشاركة السياسية أمام الشباب وغيرت نظرتهم تجاههم

جاء ذلك خلال لقاءه بصالون تنسيقية شباب الأحزاب تديره النائبة نشوى الشريف نائبة التنسيقية، بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، موضحا أن الدولة المصرية استعادة عافيتها بعد ذلك بتحسن المؤشرات الاقتصادية واستعادة القوة والثقل في المحافل الدولية ، والدليل على ذلك استضافة مصر قمة المناخ بشرم الشيخ هذا العام .

فلسفة الدولة الآن في التعامل مع كل الملفات شمولية

وأكمل النائب عمرو درويش :" فلسفة الدولة الآن في التعامل مع كل الملفات، شمولية وهو ما يعطينا مزيد من الثقة بأن المستقبل أفضل".

واعترض النائب عمرو درويش على الحديث بلهجة " احنا وانت" منوها أنه يجب العمل من منطلق مصلحة الدولة، وهو الامر الذي تثبته تنسيقية شباب الأحزاب من التنوع والاختلاف ولكن الهدف واحد على الرغم من اختلاف الارء والايدولوجيات.

واتابع:" 25 يناير لم تكن ثورة، و28 لم تكن ثورة، حيث ان نواياها لم تكن اسقاط الحكم".