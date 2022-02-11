المفتى يوضح حكم المصاحبة فى العمل والدراسة وارتداء المرأة للملابس الضيقة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الإبداع لا سقف له فى الإسلام إلا الحيِّز الأخلاقى والقيم ما دام لا يؤدِّى إلى الإضرار بالناس أو إيذاء أحد.





جاء ذلك فى معرض ردِّه على سؤال يقول: هل الإبداع يتأثَّر بمنظومة الأخلاق؟ وذلك خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا أنه عند النظر إلى إبداعات العلماء القُدامى كابن سينا والرازى، أو عند تلاقح الثقافات نجدها مضبوطة بالقيم والأخلاق، فقد كانت المنظومة الأخلاقية هى الحاكمة للإبداع.

وأجاب المفتى عن سؤال لسيدة متابعة للبرنامج تقول: أُحبُّ أن أرتدى ملابس ضيِّقة ومُذهَّبة واقتناء الموضات، فما حكم ذلك؟ فقال: إن أمر اللباس والمطعم والمشرب على السَّعة والبراح فى الأصل إلا أن هناك ضوابط لذلك، وعلينا أن نأخذ كذلك المتَّفق مع ثقافتنا، فالزِّى الشرعى المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زِى لا يصف مفاتن الجسد ولا يشفُّ عمَّا تحته، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، وكذا القدمين عند بعض الفقهاء، وعلينا أن نعيش فى أريحية ونترك الناس وثقافتهم ما دام اتَّفق ذلك مع الضوابط الشرعية.

وردًّا على سؤال يقول: هل هناك حرج فى مصاحبة زميلة فى الدراسة أو العمل والخروج معها حتى الباص؟ فقال المفتى: ما دام هناك التزام فيما بين الطرفين الذين لا تربطهم محرمية، فالأصل أن نتعامل ونعيش فى الحياة معًا فى إطار الحدود الشرعية التى لا تختلُّ بها الموازين الشرعية عند الطرفين الرجل والمرأة.