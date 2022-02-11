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جدة - نرمين السيد - وأشارت السفارة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى أن بيربوك ستجرى محادثات سياسية فى القاهرة حتى غد السبت الموافق 12 فبراير الجارى.
وتابعت أن "هذه هى أول زيارة رسمية تجريها وزيرة الخارجية الألمانية إلى القاهرة منذ أن تولت منصبها فى شهر ديسمبر الماضى، ما يؤكد دور مصر المهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة الألمانية:وزيرة الخارجية تصل مصر فى أول زيارة لها بعد توليها منصبها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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