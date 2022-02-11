محافظ أسوان يشدد على تكثيف حملات إزالة التعديات لردع المخالفين

جدة - نرمين السيد - شدد أشرف عطية، محافظ أسوان، على رؤساء المراكز والمدن بأهمية تكثيف حملات إزالة التعديات وسرعة تنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن الموجة الـ 19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة باسترداد حقها كاملًا.





وأكد المحافظ أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية أمن أسوان للحفاظ على أراضى أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أى تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

وأضاف فى بيان، أنه تنفيذاً لذلك شهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدى بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم إمبو بمساحة 1789م2.

وفى سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية باستكمال استعداداتها لاستضافة فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل يوم 22 فبراير الجارى، حيث يجرى تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والتشجير.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بتنفيذ أعمال النظافة وجرد الأتربة، بجانب قص وتهذيب الأشجار الإضافة إلى غسيل الأرصفة ودهان البلدورات.