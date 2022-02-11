/678888/أحمد-بلال-حرية-الإعلام-تساهم-في-رفع-وعي-المواطنين-بالقضايا-حولهم

قال النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تسير في خطوات منظمة من أجل تفادي الاسباب التي أدت إلى قيام ثورة يناير وخروج الشعب على النظام،ان الوقت الحالي يشهد عدد من النجاحات ولاانجازات التي لم تكن موجودة في السابق، ناهيك عن تمثيل المراة والشباب في الحكومة والبرلمان والاعتماد عليهم في العديد من المناصب الهامة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه بصالون تنسيقية شباب الأحزاب تديره النائبة نشوى الشريف نائبة التنسيقية، بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، مطالبا بضرورة وجود حرية لوسائل الأعلام بشكل أشمل وأعم، مضيفا:" الوعي يعتمد على حرية الإعلام لاتاحة كافة المعلومات التي يحتاجها المواطن بشكل حقيقي".

أحمد بلال: حرية الإعلام تساهم في رفع وعي المواطنين بالقضايا حولهم

وقال النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، أن ما شهدته الدولة المصرية في الآونة الأخيرة من نظام مبارك، يؤكد أنت هذا النظام كان يجب أن يرحل ويتم تغييره ، موضحا أن ما نشهده الأن يؤكد الفجوة والهوة الكبيرة بين هذا النظام الحالي والسابق حيث اختلاف الممارسات السياسية وإتاحة الحرية للشباب وتواجدهم في كافة الأمور والمناصب .

التفكير بعقول الشباب

واكمل النائب احمد بلال ان الدولة المصرية في عهد القيادة السياسية الحالية اصبحت تفكر بعقول الشباب على عكس النظام السابق الذي لم يعيرهم أي اهتمام.