/678885/مجموعة-الزمالك-الوداد-يضرب-سجرادا-بثلاثية-نظيفة-بدوري-أبطال-إفريقيا

انتهت أحداث مباراة الوداد الرياضي وساجرادا إسبيرانسا، بفوز الوداد بثلاثية نظيفة، في لقاء جمع بين الفريقين في أولى جولات المجموعة الرابعة من نسخة 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح الوداد الرياضي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول من عر المباارة، عن طريق أشرف داري.

جاء يحيى جيران بالهدف الثاني للوداد في المباراة، في الدقيقة الـ 52، وأكد جاي مبينزا على نتيجة المباراة، بالهدف الثالث والأخير، في الدقيقة الـ 72 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يتصدر الوداد ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بثلاث نقاط، في انتظار مواجهة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي غداً.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو

ويلتقي الزمالك مع بترو أتليتيكو الأنجولي، غداً السبت في لقاء يجمع بين الفريقين في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2021/2022.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو الأنجولي، غداً في الساعة السادسة مساء، في لقاء يشهد عليه استاد القاهرة الدولي.

جمهور الزمالك في مباراة دوري أبطال إفريقيا

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وطالب رئيس النادي الجماهير بأن تؤازر الفريق في مباراة بطل أنجولا في ظل أهمية اللقاء، كما طالبهم بمساندة فريق السلة غدا في بطولة كأس العالم للأندية.

فريق سلة الزمالك بكأس العالم

انتهت أحداث مباراة فريق الزمالك لكرة السلة، مع نظيره بورجوس الإسباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية خلال المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة بخسارة فريق القلعة البيضاء.

وبدأ الزمالك أحداث المباراة بشكل لائق إلا أن الفريق الإسباني "بطل أوروبا" تمكن من التفوق في الفترة الأولى بنتيجة 23- 16، واستمر تفوق حامل لقب البطولة في الفترة الثانية الذي أنهاه لصالحه بنتيجة 44 - 34.

واستمر تفوق بطل أوروبا في شوط المباراة الثاني حيث نجح في إنهاء الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 63-47، قبل أن ينهي الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 78-61.