/678890/بعد-أزمته-مع-النقابة-تعرض-حمو-بيكا-لوعكة-صحية-مفاجأة-ونقله-للمستشفى-صور

تعرض مؤدي المهرجانات حمو بيكا لأزمة صحية مفاجأة، وعلى الفور تم نقله لإحدى المستشفيات للاطمئنان على حالته، وجاء ذلك بعد أزمته المعروفة مع نقابة المهن الموسيقية ومنعه من الغناء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا لأزمة صحية ونقله للمستشفى.

حمو بيكا يتعرض لأزمة صحية

ونشرت الصفحة الرسمية لحمو بيكا صورته وهو مستلقي على سرير المستشفى، خاضعًا لرسم قلب، وعلق أدمن الصفحة قائلًا: "أدعو لحمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب".

حمو بيكا ضيف برنامج «كلام الناس» للإعلامية ياسمين عز

وقبل ساعات حل طرب المهرجانات حمو بيكا برفقة صديقه حسن شاكوش ضيفًا على برنامج «كلام الناس» المذاع عبر فضائية «Mbc مصر» من تقديم الإعلامية ياسمين عز.

وأدلى بيكا خلال اللقاء بعدد من التصريحات القوية والمثيرة للجدل، مهاجمًا نقابة المهن الموسيقية ومتهم أعضائها بالتضليل.

وجاءت تصريحات بيكا المثير للجدل كالآتي

• أنا ماضي على مادة في الدستور بتقول حرية الرأي والتعبير والنشر فملكش أنك تمنعني

• صنفني راب صنفني أي حاجة بس متقوليش أخرج من مصر أنا مصري

• أنا عايز أدخل النقابة بجمهوري مش بصوتي

• امتحانات النقابة مبتمشيش بما يرضي الله

• كل واحد عنده سلطة بيتحكم في البشر ميعرفوش أن فيه ربنا

• ناس مزورة ورقها وواخدين الكارنيه

• لو النقابة مش معترفة بيا فنيًا أنا مش معترف بيهم

• أنا خلاص خدت إجراءاتي القانونية

• رفعت قضية على النقابة كلها ومش قضية صغيرة

• ولو مكسبتهاش على الأقل أكون وصلت صوتي

• أنا مستعد اعتزل دلوقتي ومش عايز أدخل امتحانات النقابة تاني

• حرام عليكوا أنا هموت كفاية ظلم هطلع اصرخ في الشارع

هذا وقد خرج مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا عن صمته وكشف عن الظلم الذي تعرض له من قبل نقابة المهن الموسيقية.

وقال حمو بيكا خلال استضافته ببرنامج «مصر جديدة»، من تقديم الإعلامية إنجي أنور المذاع عبر فضائية قناة etc،: "في أشخاص من النقابة ظلموني، كانوا بيتصلوا بيا علشان أغني في افرحهم بدون أجر". وأضاف: "كنت لسه خارج من الفرح، وبقول عندي شغل فى فرح أخر، وبيقولي لا".