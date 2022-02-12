أشرف زكي عن برنامج الدوم: «فرصة زي أبو جبل لما الشناوي اتصاب»

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انطلق اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير لعام 2022 أولى حلقات برنامح “الدوم” بوابة النجوم، وقام بتقديم البرنامج الفنان يوسف عثمان الذي أطلق على الدوم بـ أكبر برنامج في الشرق الأوسط لإكتشاف المواهب المصرية خلال الـ27 محافظة والبرنامج متنوع بين مواهب الفن والرياضة ويتكون من 13 حلقة، وكان من أبرز الحاضرين نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

دوت الخليج يرصد لكم كلمة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن برنامج الدوم وذلك خلال السطور القادمة.

أشرف زكي عن برنامج الدوم

كان نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي أبرز الحاضرين في حفل إفتتاح برنامج الدوم، وكانت كلمتة بارزة بشكل كبير حيث قال عن برنامج الدوم “البرنامج فرصتك للدفاع عن موهبتك زي أبو جبل لما الشناوي اتصاب، نزل وجت له الفرصة، ومسك فيها”.

البرنامج الخدمي الدوم

بناء الدوم أستمر أكثر من 1000 ساعة عمل، بمجهود حوالي 500 فني في جهود مستمرة دون توقف، وكان أبرز الحاضرين في الفقرة الإفتتاحية للبرنامج عدد من نجوم الفن والإعلام من بينهم: طارق العريان، يوسف الشريف، كريم عبد العزيز، يسرا، لميس الحديدي، هاله صدقي، أشرف ذكي، ليلي علوي، الهام شاهين، شريف منير، حميد الشاعري، امير كرارة وهو برنامج مصري 100% .

الحلقة الأولى من الدوم

وقد قال المقدم يوسف عثمان أن الحلقة الأولى من الدوم هي حلقة إستثنائية وستبدأ المنافسة في برنامج الدوم من الحلقة القادمة، والتي ستكون يوم الجمعة القادمة الذي سيوافق 18 فبراير، وسيذاع على قناة on tv في تمام الساعة 11 مساءً، والبرنامج يتكون من 13 حلقة.

برنامج الدوم بدعم من وزاتين

هو برنامج يهدف لخدمة المجتمع، و من الجدير بالذكر أن برنامج الدوم بالتعاون بين وزارة الثقافه ووزارة الشباب والرياضة، وهو برنامج مصري خالص 100%، ويشمل البرنامج الـ27 محافظة وتابع لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، والبرنامج يشمل 3 فئات: الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيوني.

شيرين عبد الوهاب إنطلاقة الدوم

وقد افتتحت الفنانة شيرين عبد الوهاب برنامج الدوم بأغنية لمصر، ووصفتها المقدمة للبرنامج بـأنها “الصوت الرسمي لمشاعرنا”، وتعبتر شيرين أول صوت في إنطلاقة الدوم.

وأعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بشكل كبير بشأن إِتراكها في حدث ضخم مثل برنامج الدوم، وقالت شيرين:” إن شاء الله يكون وشي حلو عالمتسابقين، هعتبر نفسي أول موهبه في مصر خدت المكانه وكنت محظوظه إني اقف عالمسرح النهارده و بشكر الدولة إنها بتراعي المواهب المصرية وألف شكر للي عمل البرنامج ده”.