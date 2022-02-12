ريمونتادا مرتضى منصور على أحمد سليمان وتهنة مبكرة لأحمد مرتضى «فيديو»

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يستمر الغموض في انتخابات الزمالك كلما اقترب انتهاء الفرز، بعودة مرتضى منصور، في المنافسة مرة أخرى أمام أحمد سليمان، والتي جاءت مؤشرات الفرز السابقة بالعكس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما أكد مراسل دوت الخليج من داخل انتخابات نادي الزمالك، على تفوق أحمد رمتضى منصور، بإقتراب حسم مقعد على كرسي العضوية فوق السن.

أكد مراسل دوت الخليج من داخل لجان فرز صناديق انتخابات نادي الزمالك، والتي وصل نسبة الفرز في الوقت الحالي إلى 70 % منها بعد مرور ساعات قليلة من غلق باب التصويت.

وأضاف مراسلنا أن نسبة الإصوات في الـ 70 % من الصناديق التي تم فرزها، تذهب لقائمة أحمد سليمان.

انتخابات نادي الزمالك

تشهد انتخابات نادي الزمالك 2022 على منافسة قوية وشرسه، بين قائمتي مرتضى منصور، وأحمد سليمان.

وتابع أحمد سليمان وقائمته عمليات الفرز من داخل الخيمة، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ويتجولون على على جميع المقرات.

وصافح أحمد مرتضى اعضاء قائمة أحمد سليمان في حديث ودي بينهم، يد على الود والمحبة بينهم، بالرغم من تنافسهم.

مرتضى منصور لـ أحمد سليمان

مرتضى منصور لـ أحمد سليمان: «بطل اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك»

شن مرتضى منصور المرشح على منصب الرئيس بنادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على أحمد سليمان المرشح أمامه.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.

وأكمل: "عايز الاعضاء تنتخب واحد طالع بكفالة ٣٥ مليون جنية، خلي عندكوا دم وسيبوا الاعضاء تنتخب اللي شايفينوا صح".

وزاد: " أنتو هتخلوها خرابه، النادي على ايديكو هيخرب تغير ايه اللي بتتكلموا عليه، هو في زمالك أحسن من اللي معمول دلوقتي".

وأردف: "أنا لساني طويل على الحرامي والحشاش، اللي مش هيحترم نفسه هو عارف هيحثله ايه، وبعد الانتخابات الحساب عسير مع الكل، ولن أترك حقي".

أحمد سليمان

وكتب أحمد سليمان عبر الصفحة الرسمية: "المؤشرات الأولية تؤكد تصدر قائمة اللواء أحمد سليمان"، في إشاره منه بأنه يتقدم على مرتضى منصور وعمر هريد على منصاب الرئاسة، فيما تتقدم قائمته بالكامل على باقي الاعضاء المرشحين.