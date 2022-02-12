/678893/استقالتة-محلتش-الأزمة-وكنت-بشفق-عليه-راغب-علامة-عن-جورج-قرداحي

حل المطرب اللبناني راغب علامة ضيف اليوم في برنامح حبر سري، الذي يعرض على قناة «القاهرة والناس» وفجر العديد من التصريحات الهامة.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات المطرب اللبناني راغب علامة بشأن جورج قرداحي وعمرو دياب وذلك خلال السطور القادمة.

الحب والصحة أهم شئ

تمنى المطرب راغب علامة العيش في عالم يملؤه الأمان والعدل، وأضاف: الحب والصحة عاملان مهمان في الحياة، أحلى حاجة في الدنيا الحي وأهم حاجة الصحة". وأردف راغب: كل حياتي عايشها في حي والحب يعني أغاني بالنسبالي.

راغب علامة وإستقالة جورج قرداحي

قام الفنان راغب علامة بالتعليق بشأن إستقالة وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، قائلًا: "جورج قرداحي لما اتعين وزير بلغته هاتفًا مش عارف أقولك ربنا يوفقك ولا أشفق عليك، ورد قالي تشفق عليا ليه أنا محدش يشفق عليا". وأكمل راغب: استقالته محلتش الأزمة، بس مكنش لازم يحكي في أي مواضيع ملوش فيها، وعارف إنه الوضع حساس.

عيالي بيسمعوا عمرو دياب

وبشأن علاقته بالهضبة عمرو دياب، قال راغب علامة: عمرو دياب مش عدو ليا هو منافس وعيالي بيسمعوا كل أغانيه، وابني بيقولي حطلي أغنية له لأنه فنان ناجح حافظ على نفسه وفنان كبير.

علاقة عاطفيه فاشلة

وقد كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن تفاصيل خداعه من امرأة أحبها والتي كانت تكبره في العمر بفرق كبير، وذلك في الوقت الذي كان الحب بالنسبة له من أكثر الأشياء أولوية، لكن كانت الشهرة والمال أهم أولوياتها، فقال راغب عنها: لم تكن مشهورة بس كانت عايزة الشهرة والمال.

معلومات عن راغب علامة

ولد بمنزل جده ببلدة الغبيري جنوب بيروت لعائلة مسلمة من الطائفة الشيعية مكونة من تسعة أبناء ترتيبة الرابع تولى شقيقه خضر علامة إدارة أعماله الحي الذي ولد فيه اشتهر باسم آل علامة لكونه كان هناك قاضي شهير في الحي يحمل اسم راغب علامة وقام والده عند ولادته بإطلاق نفس اسم القاضي عليه تيمنا به وراح يتمنى أن يصبح نجله مثل القاضي خاصة أنه كان ينتمي بصلة قرابة للعائلة.

وفي الوقت ذاته كان والده يجيد العزف على آلة العود من باب الهواية وكان يجلس بجوار والده ويستمتع بعزفه ولفت أنظار أساتذته بصوته فتم إسناده إحياء الحفلات المدرسية ودخل بفريق المدرسة الكثير من المنافسات مع المدارس الأخرى ما دفع أساتذة الموسيقى والمتخصصين لنصيحته بضرورة صقل موهبته خاصة حينما تقدم وهو دون الثانية عشر من عمره للبرنامج الإذاعي الشهير بالإذاعة اللبنانية، انتسب لمعهد الموسيقى اللبناني ودرس العود والسولفيج وبعد التخرج من المعهد بتقدير جيد جدا حيث كان من أوائل دفعته.