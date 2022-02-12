عبد الخالق عياد:مصر لا تعوم فوق بحيرة من البترول والغاز.. ويجب الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة

/678894/عبد-الخالق-عيادمصر-لا-تعوم-فوق-بحيرة-من-البترول-والغاز-ويجب-الحفاظ-على-حقوق-الأجيال-القادمة

قال المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لا تعوم فوق فوق بحيرة من البترول والغاز، موضحا أن يوجد غاز وبترول تحت الأرض في خزانات صخرية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج كلام في السياسة المذاع على فضائية اكسترا نيوز، مضيفا الدولة المصرية ليست دولة نفطية، وبالتالي يجب العمل على الاستهلاك الجيد للحفاظ على حقوق الاجيال القادمة.

عبد الخالق عياد:مصر لا تعوم فوق بحيرة من البترول والغاز.. ويجب الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة

ونوه ان وظيفة لجنة التسعير هي إعادة تقييم تكلفة ما نستورد من احتياجاتنا من البنزين. لافتا:"أزمة أسعار البنزين ليست مستحدثة، ولكنها أزمة على مدار عقود طويلة".

ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من 254 مادة من القانون، علي أن يبدأ بالباب الخاص بالعقوبات والضبطية القضائية.