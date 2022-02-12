الكشف والعلاج مجانا.. الصحة تطلق 7 قوافل طبية اليوم فى المحافظات

وأوضحت وزارة الصحة أن القوافل ستجوب مناطق المحاميد مركز أرمنت محافظة الأقصر، والزومرانية مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ونجوع الصوامعة مركز طهطا محافظة سوهاج، واللواء صبيح -على بن أبى طالب مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، وأبوطالب مركز طامية محافظة الفيوم، والحلافى مركز سيدى غازى محافظة كفر الشيخ، ومير مركز القوصية محافظة أسيوط، وذلك لمدة يومين
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.
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