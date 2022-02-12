/678899/مهند-لاشين-يكشف-سر-ضربات-جزاء-مصر-في-أمم-إفريقيا-2021

كشف الدولي المصري مهند لاشين، لاعب خط وسط فريق طلائع الجيش ومنتخب مصر الأول، إن محمد صلاح طلب من اللاعبين عدم التحكم مع الحكام وأنه سيتولي هذه المهمة مع كارلوس كيروش والنني، وعلي البقية التركيز في الملعب فقط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويذكر أن منتخب مصر ألتقى مع منتخب الكاميرون صاحب الأرض، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، وحسمها الفراعنة بركلات الترجيح.

تصريحات مهند لاشين

وأضاف مهند لاشين، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي إبراهيم فايق، ببرنامج "جمهور التالتة"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس 2"، : "الحكم بكاري جاساما، في مباراة الكاميرون، سبب لنا بعض العصبية لاختلاف قراراته في وقائع متشابهة وتهديده لنا بالبطاقات، بين الشوطين تحدثنا عن إمكانية فقدان التركيز بسبب الحكم".

وتابع: "كلنا نحفظ ما يجب علينا فعله داخل منظومة كيروش، مشيرا أنه لا يوجد لاعب بلا دور ولا يعرف ماذا سيفعل".

وأكمل: "حين اتيت بدلاً من حمدي فتحي فأنا أعلم جيدا ما الذي يفعله حمدي ويجب أن أفعل نفس دوره".

صامويل إيتو عن مواجهة مصر والكاميرون

وعن تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني، عن "الحرب"، قبل مباراة مصر، قال: "الأهم بالنسبة لنا أن نسعد الجماهير وهذا ما كنا نتحدث عنه، مؤكدا أن روح منتخب الفراعنة كانت حاضرة في الموعد".

وأردف: "إن البعثة كانت محاطة بالكثير من السحالي والحشرات والكائنات الغريبة، والمياه الخاصة بنا كانت سيئة للغاية".

وأختتم: "انا وأكرم توفيق وعمرو السولية ومحمود علاء كنا نصور هذه الأشياء طوال الوقت".

محمد أبو جبل بعد أمم إفريقيا

تحدث محمد أبو جبل ارس مرمى منتخب مصر الوطني، ونادي الزمالك عن رغبته في الاحتراف قائلا:" كل واحد حلمه الاحتراف لكن للان معنديش عروض وملتزم بعقدي مع الزمالك ومافيش اي عروض واحب الاحتراف واجرب وهتنقلك وتطورك وفكرك يتغير".

وأختتم قائلاً:" في منتخب مصر بنام لوحدي في غرفة النوم، أنما في نادي الزمالك بقعد مع محمد عبد الشافي وأشرف بن شرقي".