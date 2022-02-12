/678900/أحمد-سليمان-يغادر-نادي-الزمالك-قبل-إعلان-نتيجة-انتخابات-الزمالك-2022

غادر أحمد سليمان وقائمته نادي الزمالك، قبل إعلان اللجنة العامية والقائمة على انتخابات القلعة البيضاء 2022، بعد ظهور ملامح النتيجة النهائية بفوز مرتضى منصور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غادرت قائمة أحمد سليمان مقر انتخابات ونادي الزمالك، قبل إعلان نتيجة انتخابات بشكل رسمي من اللجنة العامة، وتواجد قوي في اللجنة لقائمة مرتضى منصور.

سيطر الحزن على أحمد سليمان وقائمته، بعد معرفتة ملامح نتيجة انتخابات نادي الزمالك 2022 بفوز مرتضى منصور وقائمته.

مرتضى منصور يفتح النار على أحمد سليمان

شن مرتضى منصور المرشح على منصب الرئيس بنادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على أحمد سليمان المرشح أمامه.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.

وأكمل: "عايز الاعضاء تنتخب واحد طالع بكفالة ٣٥ مليون جنية، خلي عندكوا دم وسيبوا الاعضاء تنتخب اللي شايفينوا صح".

وزاد: " أنتو هتخلوها خرابه، النادي على ايديكو هيخرب تغير ايه اللي بتتكلموا عليه، هو في زمالك أحسن من اللي معمول دلوقتي".

وأردف: "أنا لساني طويل على الحرامي والحشاش، اللي مش هيحترم نفسه هو عارف هيحثله ايه، وبعد الانتخابات الحساب عسير مع الكل، ولن أترك حقي".

مرتضى منصور عن فاعليات انتخابات الزمالك

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.

وأكمل: "عايز الاعضاء تنتخب واحد طالع بكفالة ٣٥ مليون جنية، خلي عندكوا دم وسيبوا الاعضاء تنتخب اللي شايفينوا صح".

وزاد: " أنتو هتخلوها خرابه، النادي على ايديكو هيخرب تغير ايه اللي بتتكلموا عليه، هو في زمالك أحسن من اللي معمول دلوقتي".

وأردف: "أنا لساني طويل على الحرامي والحشاش، اللي مش هيحترم نفسه هو عارف هيحثله ايه، وبعد الانتخابات الحساب عسير مع الكل، ولن أترك حقي".