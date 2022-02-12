مرتضى منصور: باي باي خالد الغندور.. والقناة هترجع لنادي الزمالك تاني

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والمرشح للمرة الثالثة على مقعد الرئاسة، على عودة قناة "الزمالك" تحت جناح النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور في بث مباشر لـ دوت الخليج، من أحداث تغطية انتخابات الزمالك 2022،: "قناة الزمالك هترجع تاني للنادي".

ووجه مرتضى منصور في رسالته بعودة قناة "الزمالك" للنادي في الفترة المقبلة، لـ محمد أبو العلا، وخالد الغندور، مقدمي برنامج "زملكاوي" على القناة بالتناوب يومياً.

وأضاف مرتضى منصور في رسالته لـ محمد أبو العلا، وخالد الغندور، انتم الأتنين خلاص مشيتو من القناة.

مرتضى منصور عن عقد أشرف بن شرقي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والمرشح للمرة الثالثة على منصب الرئاسة، في فاعليات انتخابات القلعة البيضاء 2022، على تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي.

يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم.

يأمل عشاق ومحبي جماهير الزمالك، تجديد عقد بن شرقي في أقرب وقت ممكن، بعد إقتراب عقد اللاعب على الإنتهاء، والذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وجاء وعد مرتضى منصور، بوعده بتجديد عقد أشرف بن شرقي، في أول خطوة وهدية على فوزة من انتخابات الزمالك 2022، والتي لم يتبين رسمياً حتى.

أحمد سليمان يغادر خيم انتخابات الزمالك

غادر أحمد سليمان وقائمته نادي الزمالك، قبل إعلان اللجنة العامية والقائمة على انتخابات القلعة البيضاء 2022، بعد ظهور ملامح النتيجة النهائية بفوز مرتضى منصور.

غادرت قائمة أحمد سليمان مقر انتخابات ونادي الزمالك، قبل إعلان نتيجة انتخابات بشكل رسمي من اللجنة العامة، وتواجد قوي في اللجنة لقائمة مرتضى منصور.

سيطر الحزن على أحمد سليمان وقائمته، بعد معرفتة ملامح نتيجة انتخابات نادي الزمالك 2022 بفوز مرتضى منصور وقائمته.