قائمة مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد لفترة 2021/2025

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حسم قائمة مرتضى منصور، مجلس إدارة النادي القادمة لفترة 2021/2025، في وسط انتخابات قوية ومنافسة قوية أمام أحمد سليمان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجحت قائمة مرتضى منصور كاملة، متفوقة على قائمة أحمد سليمان، بفارق أصوات ما يقارب من 5 آلاف صوت لمرتضى.

ويستعرض دوت الخليج قائمة مجلس إدارة نادي الزمالك الجديدة، وعلى رأسهم مرتضى منصور.

قائمة مجلس إدارة نادي الزمالك:

مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة.

مصطفى هدهود نائب رئيس.

خالد لطيف أمين صندوق.

جمال عبد الحميد عضو فوق السن.

أحمد مرتضى عضو فوق السن.

علاء مقلد عضو فوق السن.

مريم نصحي عضو فوق السن.

سليمان وهدان عضو فوق السن.

علاء ناجي عضو فوق السن.

بسنت سيد جوهر عضو تحت السن.

أحمد دعبس عضو تحت السن.

محمود طه عضو تحت السن.

انتخابات الزمالك

وشهدت انتخابات الزمالك اليوم على إقبال مكثف لإنتخاب مجلس إدارة جديد، والتي جاءت بصدارة بأكثر جمعية عمومية على الشرق الأوسط في مشاركة الإنتخابات.

وجاءت عدد أعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية للقلعة البيضاء 94275 عضو انتخب، من112877 عضو، جاءت في انتخابات 183 لجنة فرعية، جاءت37895 صوت صحيح.

أحمد سليمان يغادر خيم الإنتخابات

غادر أحمد سليمان وقائمته نادي الزمالك، قبل إعلان اللجنة العامية والقائمة على انتخابات القلعة البيضاء 2022، بعد ظهور ملامح النتيجة النهائية بفوز مرتضى منصور.

غادرت قائمة أحمد سليمان مقر انتخابات ونادي الزمالك، قبل إعلان نتيجة انتخابات بشكل رسمي من اللجنة العامة، وتواجد قوي في اللجنة لقائمة مرتضى منصور.

سيطر الحزن على أحمد سليمان وقائمته، بعد معرفتة ملامح نتيجة انتخابات نادي الزمالك 2022 بفوز مرتضى منصور وقائمته.

عقدت الجمعية العمومية بنادي الزمالك من صباح أمس الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري، على التصويت لإنتخاب مجلس إدارة جديد لفترة 2022/ 2026.

أحمد مرتضى منصور

وقال: "أحمد مرتضى منصور: نقطة ومن أول السطر، واللجنة اللي جاية تكمل على السابق".

وأضاف: "مصر بتتقد بدرجة كبيرة في الإنشاءات والزمالك هيكون فيها الفترة القادمة بإذن الله".

واختتم: "ستاد الزمالك بأرض السادس من أكتوبر، سيكون هناك تطور في العملية الإنشائية الفترة المقبلة بشكل كبير وسريع".