/678906/أول-قرارات-مرتضى-منصور-بعد-فوزه-برئاسة-مجلس-إدارة-الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد لفترة 2021/2025، بعد انتهاء فترة الإنتخابات وحسم مجلس الإدارة الجديد، على موعد انعقاد أعضاء المجلس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور سيكون مؤتمر صحفي يوم الأتنين الساعة الـ 12 مساء بالنادي، بتواجد جميع أعضاء القائمة.

وأضاف: "سيكون كل تفاصيل الخطة القادمة، من تجديد عقود اللاعبين، وكل ملفات الخاصة بالنادي".

قرارات مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والمرشح للمرة الثالثة على مقعد الرئاسة، على عودة قناة "الزمالك" تحت جناح النادي.

وقال مرتضى منصور في بث مباشر لـ دوت الخليج، من أحداث تغطية انتخابات الزمالك 2022،: "قناة الزمالك هترجع تاني للنادي".

ووجه مرتضى منصور في رسالته بعودة قناة "الزمالك" للنادي في الفترة المقبلة، لـ محمد أبو العلا، وخالد الغندور، مقدمي برنامج "زملكاوي" على القناة بالتناوب يومياً.

وأضاف مرتضى منصور في رسالته لـ محمد أبو العلا، وخالد الغندور، انتم الأتنين خلاص مشيتو من القناة.

عقد أشرف بن شرقي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والمرشح للمرة الثالثة على منصب الرئاسة، في فاعليات انتخابات القلعة البيضاء 2022، على تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي.

يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم.

يأمل عشاق ومحبي جماهير الزمالك، تجديد عقد بن شرقي في أقرب وقت ممكن، بعد إقتراب عقد اللاعب على الإنتهاء، والذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وجاء وعد مرتضى منصور، بوعده بتجديد عقد أشرف بن شرقي، في أول خطوة وهدية على فوزة من انتخابات الزمالك 2022، والتي لم يتبين رسمياً حتى.