يصل إلى حد الصقيع بهذه المناطق.. حالة الطقس اليوم السبت 12 فبراير 2022

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.





وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ومشمس على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 20 10 الاسكندرية 19 11 وادى النطرون 20 10 طنطا 19 10 شبين الكوم 20 11 دمنهور 18 10 بلطيم 18 10 مطروح 18 11 السلوم 18 10 سيوة 19 06 بورسعيد 19 09 دمياط 19 11 الزقازيق 20 10 المنصورة 19 10 الاسماعيلية 20 10 السويس 20 10 العريش 18 10 رفح 18 10 رأس سدر 20 11 نخل 17 06 نويبع 20 13 طابا 17 14 كاترين 14 00 الطور 21 12 شرم الشيخ 22 14 الغردقة 22 13 مرسى علم 23 12 الفيوم 19 05 بنى سويف 20 06 المنيا 20 05 أسيوط 21 05 سوهاج 22 05 قنا 24 09 الأقصر 25 09 أسوان 26 11 ادفو 26 10 أبوسمبل 25 11 الوادى الجديد 23 09 شلاتين 24 13 ابو رماد 21 13 حلايب 20 14 رأس حدربة 20 14

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