موعد مباراة الزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولى.. والقنوات الناقلة

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يدخل فريق الزمالك مباراته اليوم السبت فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا بمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، باستاد القاهرة فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك ضد فريق بيترو أتلتيكو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

انتخابات الزمالك

تفوق مرتضى منصور على غريمة أحمد سليمان، في منافسة قوية وشرسة، شهدها ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بالقلعة البيضاء.

عقدت الجمعية العمومية بنادي الزمالك من صباح أمس الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري، على التصويت لإنتخاب مجلس إدارة جديد لفترة 2022/ 2026.

وجاءت نسبة نجاح مرتضى منصور 21109 صوت، متفوق على أحمد سليمان صاحب الـ 15928 صوت، وعمر جلال حسن محمد هريدي، صاحب الـ 958 صوت.