عاجل.. الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس الأسبوع (بيان بالخرائط)

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للهيئة، من المتوقع، أن يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية.