الأوقاف تعلن توزيع 3 أطنان لحوم من «صكوك الإطعام» اليوم فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه وصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (34) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية– دمياط - بنى سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط).
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن مشروع "صكوك الإطعام" أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب و 100 طن لحوم فى شهر شعبان ، و200 طن لحوم فى شهر رمضان.
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