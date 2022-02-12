تشكيل الزمالك المتوقع ضد بترو أتلتيكو الأنجولى فى دورى أبطال أفريقيا

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يدخل فريق الزمالك مباراته اليوم السبت فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا بمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، باستاد القاهرة فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: أحمد فتوح- محمود الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي خط الوسط: إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- أشرف بن شرقي- ويوسف أوباما- شيكابالا خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. مواعيد مباريات الزمالك في الدوري سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة. مواعيد مباريات الزمالك في الدوري سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة. الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر. ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر. بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر. المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر. الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر. ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. انتخابات الزمالك تفوق مرتضى منصور على غريمة أحمد سليمان، في منافسة قوية وشرسة، شهدها ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بالقلعة البيضاء. عقدت الجمعية العمومية بنادي الزمالك من صباح أمس الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري، على التصويت لإنتخاب مجلس إدارة جديد لفترة 2022/ 2026.

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