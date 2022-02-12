القوى العاملة: تعيين 752 شابا منهم 19 قادرون باختلاف فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 752 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بأسيوط، منهم 19 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2179 شابا منهم 36 "قادرون باختلاف"، فضلا عن إصدار 1371 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.





وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضى، قيام المديرية بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا، بواقع مبلغ 915 ألفا و700 جنيه لـ1582 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 7 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية بالتفتيش على 147 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 77 محضر للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1283 منشأة يعمل بها 2424 عاملا، وأسفر عن تحرير 107 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 9 شكاوى، وعقد 5 ندوة توعية فى مجال المفاوضة الجماعية وعمالة النساء.

أما فى مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 7 شكاوى عمالية تم إحالتها كاملة إلى القضاء، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها 50 طفلا، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 147 منشأة يعمل بها 6937 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.