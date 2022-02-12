القوى العاملة: تعيين 24 شاباً .. والتفتيش على 131 منشأة بشمال...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 24 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 90 شاباً مسجلين من راغبى العمل.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 33 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف منحة مولود جديد لعامل بمبلغ 2000 جنيه ، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة بالمديرية 618 عاملا.

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 131 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت يعمل بها 2368 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت يعمل بها 324 عاملا ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.