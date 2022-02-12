لمدة 10 أيام.. غدا .. التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا بالقوى...

تبدأ مديرية القوي العاملة بسوهاج غدا الأحد ، قبول طلبات التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا وعلي 3 أقسام ، وذلك لمدة 10 أيام .

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان مشيرا إلي أن قبول طلبات التدريب سوف يتم من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر ديوان المديرية بشارع أسيوط - سوهاج ، وسيتم عقد مقابلات الاختيار يومي الأربعاء والخميس 23 ، 24 فبراير الجاري .

وأوضح الوزير أنه سيتم التدريب بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع للمديرية علي ثلاثة أقسام هي : المطبخ ، والأغذية والمشروبات، والإشراف

الداخلي وخدمة الغرف ، لافتا إلى أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري يمثل 20% ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر .

ومن جانبه قال الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية : أن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، لمدة ستة أسابيع منها، أربعة أسابيع في مركز التدريب بالكوثر المجهز بأحدث المعدات الفندقية وأسبوعين في هيلتون الأقصر ، مشيراً إلي أنه يشترط في المتقدم : الحصول علي مؤهل عالي أو متوسط ، حسن المظهر ، اجتياز المقابلة الشخصية ، والسن لا يزيد عن 30 سنة .

وأوضح أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي : صورتين من بطاقة الرقم القومي ، وصورتين من المؤهل الدراسي ، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض وبرنت تأميني "بعد اجتياز المقابلة الشخصية" ، وصورتين شخصيتين ، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور ، شهادة قيد (كعب عمل) من مكتب العمل التابع له ، وسيرة ذاتية للمتقدم .

وأضاف مدير المديرية أن مميزات التدريب عديدة منها : الحصول على شهادة معتمدة باتمام التدريب من وزارة القوي العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر ، شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا، تتيح للمتدرب تغيير مهنته في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر .

كما يحصل المتدرب علي بدل نقدي يومي قدره 40 جنيها تصرف في نهاية الأسابيع الأربعة مع وجبة خفيفة يومياً ، وتكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بالأقصر لمدة أسبوعين ، وتأمين ضد إصابات العمل ، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب ، ويكون للمتدرب الأولوية في فرص العمل التي توفرها مديرية القوي العاملة داخل المحافظة أو خارجها .