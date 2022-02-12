/678921/الأرصاد-ارتفاع-ملحوظ-فى-درجات-الحرارة-القاهرة-20-درجات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، سيهد ارتفاعا فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، معتدل على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

دوت الخليج

كما شددت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم السبت سيهد في الصباح شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فجاءت كالتالي : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 0. وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت نهاية الاسبوع الماضي عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

انخفاضا فى درجات الحرارة

وشهد اليومين الاخيرين من الاسبوع، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. حيث شهدت معظم المناطق أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج هناك لـ 4 أمتار.