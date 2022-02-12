/678927/الإسكان-تنفيذ-2040-وحدة-سكنية-بالمبادرة-الرئاسية-سكن-لكل-المصريين-بـ6-اكتوبر

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر، مشيراً إلى أن مدينة 6 أكتوبر هي إحدى مدن الجيل الأول التي تتولى وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذها داخل إقليم محافظة الجيزة.

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وقال الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات الإسكان، شملت: مشروع الإسكان الفاخر ( JANNA) حيث تم الانتهاء من تنفيذ 184 عمارة تضم 4416 وحدة سكنية بتكلفة مليار و750 مليون جنيه من إجمالي 280 عمارة تضم 6720 وحدة سكنية وبتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، وكذا الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، وتوفير الخدمات الرئيسية بالمشروع من ( أسواق تجارية - حضانات - عيادات طبية - حمامات سباحة ...)، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل في يونيو المقبل.

مشروع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالامتداد الغربي للمدينة على مساحة 70 فدانا حتى الحزام الأخضر ويشتمل على 85 عمارة تضم 2040 وحدة سكنية.

مشروعات الخدمات

وأضاف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن مشروعات الخدمات شملت : سوقاً تجارية بالمنطقة الصناعية نموذج 14 محلاً، وتنفيذ مدرسة النيل المصرية بمنطقة التوسعات الشرقية، ومشروع " هايبر ماركت " بمساحة 40 ألف متر مسطح، بعقد انتفاع مبرم بين جهاز مدينة 6 أكتوبر وجهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة اللولو للأسواق التجارية الكبرى، ومشروع سوق الوطنية ماركت، والموقف الإقليمي بمساحة إجمالية 62 ألف م2، ويقع بين الفاصل السكني الصناعي، وموقف النقل الجماعي الجديد ( أمان ) بالمحور المركزي 101/48 أمام المشروع القومي المونوريل، ويشتمل على أول وحدة مرور الكترونية بالكامل في مدينة 6 أكتوبر تم افتتاحها، وتطوير منطقة جنوب الأحياء، وجار الانتهاء من تنفيذ مركز شباب جنوب الأحياء على مساحة 4.8 فدان، وقسم شرطة ومبنى سجل مدني ووحدة الإطفاء، ومشروع المشتل والحركة.

مشروعات البنية الأساسية

وأضاف إن مشروعات البنية الأساسية شملت المحاور الرئيسية ومنها: الانتهاء من الجزء الأول من الطريق الدائري الأوسطي من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، وتنفيذ طريق داعم لطريق الفيوم، والانتهاء من الجزء الثاني من الطريق الدائري الأوسطي من تقاطعه مع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر بإجمالى طول 30 كم ، وجارٍ الانتهاء من تطوير طريق الواحات ويشمل الحارات الرئيسية والطريق الداعم متضمنًا الأعمال الصناعية، والتشغيل التجريبي لكوبري ونفق تقاطع 8، حيث يصل طول الكوبري إلى 800 متر تقريبًا وعرض 16 مترا، ويخدم القادم من الطريق الدائري والمتجه إلى طريق الواحات في اتجاه الفيوم، ويصل طول النفق لحوالي 800 متر وعرض 16 مترا، ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري، وجار الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي بعرض 82 مترا، ويربط بين مدن أكتوبر الثلاث.

المحاور الداخلية

وأوضح رئيس الجهاز، أن مشروعات البنية الأساسية شملت أيضاً المحاور الداخلية، ومنها: الانتهاء من رفع كفاءة الطرق والحارات الرئيسية المؤدية للصالة المغطاة بطول 6 كم، وأعمال صيانة ورفع كفاءة طريق محور الكفراوي بطول 12 كم، ويهدف إلى رفع كفاءة الطريق وتعديل أماكن الدورانات بعد دراسة الحركة عليه ليلبي احتياجات الموطنين ويحقق السيولة المرورية، ويعد من المحاور الرئيسية الداخلية التى تربط بين الأحياء السكنية بالمدينة، بجانب رفع كفاءة الطرق بين المجاورتين 1 و 3 غرب سوميد بطول 10 كم، وجار تطوير طرق المجاورات ( 4 – 5 – 6 - 7 - 8 - 9 – 10 ) بمنطقة غرب سوميد ورفع كفاءه الطرق بين المجاورتين 11 و 12 غرب سوميد بطول 10 كم، وتطوير طرق منطقة البنوك بالمنطقة الصناعية.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن مشروعات المرافق الجارى تنفيذها تشمل: الخزان الأوسط والاجتماعي والخطوط قطر ( 1500 - 1200 - 800 مم )، ويهدف إلى تدعيم مدن حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة بالمياه لتلبية الاحتياجات، والمرحلتين الثانية والثالثة من محطة تنقية المياه بطاقة 800 ألف /م3، والمرحلة الثانية لمحطة المعالجة الغربية، والمرحلة الثانية لمأخذ مياه محطة التنقية والرافع والخط الثالث، ومحطة محولات جهد 220/66/ 22 ك.ف ( التوسعات الشرقية )، وإنشاء محطة محولات العياط، ورفع كفاءة منظومة الإنارة على المحاور الرئيسية باستخدام أعمدة الهاي ماست بمحور 26 يوليو بطول 16 كم وطريق الواحات بطول 25 كم، ووصلة دهشور الجنوبي والشمالي بطول 20 كم وامتداد الدائري الأوسطي بطول 12 كم.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى مواصلة جهود محاربة العشوائية والمخالفات والتعدي على أراضي الدولة ومنها على سبيل المثال: إزالة التعديات على قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة ( أرض دار أيتام ليلة القدر سابقًا )، وإزالة التعديات على أرض دار أم القرى سابقًا بمساحة 10 آلاف متر، واسترداد 32 وحدة بالحي السادس لمخالفة النشاط وإعادة الوحدات والأراضي إلى حوزة الجهاز، وتنفيذ حملات بشكل مستمر لمواجهة العشوائيات والباعة الجائلين.