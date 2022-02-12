عمرو دياب يتعاون مع حميد الشاعري في أغنية جديدة «تفاصيل»

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أحيا النجم عمرو دياب حفلًا غنائيًا أمس الجمعة، بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وتوافد عدد كبير من جمهور الهضبة للحضور.

دوت الخليج يرصد مفاجأة الفنان عمرو دياب لجمهوره بحفل المنارة.

عمرو دياب يتألق بحفل المنارة

وقدم عمرو دياب باقة متميزة من أغانيه الرائعة منها «يا أنا يا لأ» و«إنت الحظ»، و«بحبه» و «يتعلموا» و«ده لو اتساب» و «وياه»، فضلًا عن مدلي من أغانيه القديمة وهي «وأنت يا اللي، إيه يعني، وصعبان عليا، ونندم، وهي عاملة إيه دلوقتي»

عمرو دياب يجتمع مع حميد الشاعري في عمل غنائي جديد

وفجر عمرو دياب خلال الحفل مفاجأة لجمهوره قائلًا: "رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري وبنعمل شغل حاليًا مع بعض حلو أوي».

حملة هجوم على عمرو دياب بسبب إعلان سيارة سيتروين

على الصعيد الآخر، تعرض الهضبة عمرو دياب لحملة هجوم واسعة في الفترة الماضية من قبل الجمهور، موجهين له اتهام بالاساءة للمرأة وأنه يُشجع على التحرش وذلك بسبب إعلان عمرو دياب الجديد عن سيارة سيتروين التي تحمل خاصية التقاط الصور للمارة بشكل اعتبره البعض اختراق للخصوصية.

فغردت إحداهما عبر "تويتر" قائلة: "الأهم من وقف الإعلان وقف العربية اللي فيها الخاصية الزبالة دي سيتروين".

وكتب الآخر: " بحس معظم اللي بيركبوا عربيات سيتروين دول برنسات شوية. محدش هيستخدمها الاستخدام المعفن ده"

وقال أحدهم: "سيتروين سحبت إعلانها المسيء والسيء واعتذرت وواجب عليها محاسبة ال Advertisement Creator بتاعهم وفريق الدعاية الذي ارتكب هذا الخطأ الجسيم وواجب أيضا على الهضبة المتصابي -ولا بأس بذلك أبدا- أن يعتذر من مشاهديه ومشاهداته بالخصوص على هذا الخطأ الكبير، وعاش شباب مصر الواعي".

وعلقت الأخيرة: "سيتروين شالت إعلان عمرو دياب، اتمنى الباور دي تكمل معانا شوية عشان كل كرييتڤ دايركتر يفكر كويس قبل مايطلعلنا بفكرة من تحت الصندوق".

اعتذار شركة سيتروين للجمهور

وأصدرت الشركة بيان تعتذر من خلاله للجمهور والذي نص على: "الشركة تحرص على مشاعر جميع المجتمعات في البلدان التي تعمل بها، ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، نحن نتفهم التأثير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة سيتروين في مصر".