القوى العاملة: 152 فرصة عمل فى ملتقى توظيف قادرون باختلاف ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ندوة توعوية، وملتقى توظيف ذوى القدرات الخاصة، حيث قدمت 11 شركة 152 فرصة عمل بالمنطقة الحرة للاستثمار بحضور مسؤولى الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا، والتى تقدم لها 100 من راغبى العمل من ذوى القدرات.





وقامت اللجنة برئاسة مدير المديرية السيد السنجابى، بإتاحة فرص العمل وتوقيع العقد واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين فى العمل بالمتلقى وبلغ عدد العقود التى وقعت 100 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان فى احتفالية قريبا، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكد مدير المديرية، أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم والعزيمة ودمجهم فى المجتمع لتوفير "حياة كريمة" لهم، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً لتلك الفئة، شارحاً خلال الندوة القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوى الهمم وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وقد ضمت اللجنة المشكلة لتوقيع العقود لمياء محمود بعيلة مدير مكتب عمل الشرق والاستثمار، ونهى يوسف، ورشا توفيق، ونهى رمضان، ومحمد أمين، مفتش تفتيش العمل.

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